Die Fotos aus dem Thailand-Urlaub auf Instagram? Für Journalistin Isi, 29, ist das #Werbung. Genauso wie das Bild vom Mittagessen in der Kantine oder sogar die eigene Hochzeit. Ist Isi eine Influencerin? Nein. Ihre Anzahl an Abonnenten: gerade einmal 285. So viele Likes haben Promi-Influencer wie Caro Daur innerhalb einer Minute unter ihrem Bild.