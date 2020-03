Musik

Ist das die neue Taylor Swift?

Dürfen wir vorstellen: Grace VanderWaal, zwölf Jahre alt und Ukulele-Spielerin. Das Mädchen trat am Dienstag bei "America's Got Talent" auf. Sie stellte ein selbst geschriebenes Lied vor – und die Jury flippte aus.

Kurz danach wurde der Song ins Netz gestellt, knapp sieben Millionen Klicks sammelte Grace bereits auf YouTube, auf Facebook sind es sogar 94 Millionen Wiedergaben.

"Most of my friends don't really know I sing", sagte sie noch schüchtern in der Show. Das dürfte sich nun geändert haben: