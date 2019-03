Je nach Trägerin zeigt die Figur mal den Stinkefinger oder trägt eine Sonnenbrille. Heute fährt sie Auto.



Was ist daran feministisch?



Monty, die Kundin, erkennt sich selbst in der schlechtgelaunten Hijabi. Als Kind musste sie in Iran ein Kopftuch tragen und ist mit strengen Gesetzen aufgewachsen. Beim Autofahren habe sie oft das Fenster heruntergelassen und große Kaugummiblasen gemacht – obwohl das verboten war. Das Tattoo mit der Figur im Auto erinnert sie an ihre Kindheit. Sie legt ihren Arm auf die Tattoo-Liege. Dreieinhalb Stunden dauert das Stechen jetzt – das ist es Monty wert.