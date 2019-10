Ihr Blick ist ernst. Der Schweiß perlt von ihrer Haut. Im lila Sport-BH trainiert Helga Wretman ehrgeizig auf dem Laufband. Dazu schnelle Musik: Willkommen bei Fitness for Artists-TV.



Helga Wretman, 30, ist ausgebildete Tänzerin, Performancekünstlerin und Fitnessfreak. Die Schwedin trifft Künstler am liebsten zu schweißtreibenden Interviews. Zwischen Personal Trainings in ihren Ateliers finden Gespräche über Kunst statt. Sonst ist Helga Wretman als Stuntfrau tätig oder modelt. Sie hat aber auch Stationen als Choreografin hinter sich. In ihren Performances schlüpft sie gerne in andere Rollen: Mal mimt sie die Fitnesstrainerin, dann einen Jungen ohne Freunde. Wir haben sie in Berlin zum Gespräch getroffen: