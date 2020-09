Gerechtigkeit

EU-Außengrenze: Wie eine Facebook-Gruppe die Jagd auf Migranten organisiert

Die Uhr im Facebook-Chat zeigt 0:14 Uhr, als Bárbara das Foto zugeschickt bekommt. Ein junger Mann ist darauf zu sehen, Blut läuft ihm in mehreren Schlieren über die linke Schläfe und Wange. Die Haare sind verklebt, teilnahmslos schaut er aus dem Bild heraus, die Nacht im Hintergrund ist tiefschwarz.

"Er ist aus Pakistan bis hierher geflohen", sagt Bárbara, "dann haben sie ihn zusammengeschlagen". Bárbara Bécares ist ehrenamtliche Helferin bei "No Name Kitchen", einer NGO, die in Grenzorten Lebensmittel an Menschen auf der Flucht verteilt. Gerade hält sie sich in Bosnien-Herzegowina auf. Screenshots ihres Chatverlaufs liegen bento vor.

In Bosnien-Herzegowina endet die Balkanroute – vorerst

Das Foto vom Blutverschmierten hat sie von einem anderen Geflüchteten bekommen. "Sie haben uns nahe unseres Lagers zusammengeschlagen", schreibt er ihr auf Facebook dazu. Mit 13 bis 15 Autos seien sie angekommen, die Bergstraße hoch nach Vrnograč. "Es waren Bosnier."

Vrnograč ist ein Tausend-Einwohner-Dorf im Norden von Bosnien-Herzegowina. Es gehört zur Gemeinde Velika Kladuša, einem Grenzort Kroatiens – und damit der Europäischen Union (EU). Schutzsuchende aus Afrika, aus dem Irak und Syrien, aber auch aus Afghanistan haben sich bis hierhin durchgeschlagen, über das Mittelmeer und durch den Balkan. Sie hoffen darauf, nun auch die Grenze nach Kroatien zu knacken – um in der EU Asyl zu beantragen. Wie viele genau sich in Velika Kladuša und dem Umland aufhalten, kann keiner genau sagen.