Hyun, 1980 geboren, hat aus über 800 Bildern ein Kunstprojekt gemacht, es heißt "Nahrungsaufnahme". Die Fotos kleben auf einem Zeitstrahl, jede Spalte entspricht dabei einem Tag, auch der Zeitpunkt des Essens ist notiert. Diese Bilder füllen die Wände eines ganzen Raums, sie werden derzeit im Rahmen der "Gute Aussichten" ausgestellt, eine der bedeutendsten Ausstellungen für junge Fotografie-Absolventen in Deutschland.



In einer Zeit, in der sowieso alle Instagrammer und #foodporn-User ihr Essen fotografieren, wirken Hyuns Bilder nicht neu oder besonders – es sind eher der Zeitstrahl der Mahlzeiten und die Fülle an Fotos aller möglicher Essenssituationen, die zum Nachdenken anregen: Gehen wir viel zu flüchtig mit der überlebenswichtigen Nahrungsaufnahme um? Ist es uns egal, was wir essen, solange es sich schnell und einfach zubereiten lässt? Wie viel Aufmerksamkeit schenken wir den Zutaten?

Wir haben Kyung-Nyu Hyun gebeten, uns von ihrem Fotoprojekt zu erzählen.