bento: Kannst du ein Beispiel dafür nennen?



Ich zeige in letzter Zeit häufig Obdachlose. Die griechische Gesellschaft ignoriert diese Leute, die auf der Straße schlafen müssen. Mit der Krise sind es unheimlich viele geworden. Ich widme diese Graffitis den Armen und Obdachlosen – in Griechenland und überall auf der Welt. Denn wir wissen ja alle, dass diese Krise so viel mehr ist als nur eine rein griechische Krise.