Welche Menschen willst du mit deinen Bildern erreichen?

Im Grunde alle. Letztlich will ich die Leute anregen, über Fleischkonsum, unseren Umgang mit Tieren und Tierrechte nachzudenken. Kunst ist und war schon immer Mittel gewesen, um Missstände aufzuzeigen.

Welche Reaktionen bekommst du?

Manchen sind meine Motive zu krass. Das Motiv mit dem Hasen trage ich auf meine Handtasche gedruckt. Neulich beim Bäcker hat ein Kind sie lange angeschaut, die Mutter wollte es davon abhalten. Sie sagte so etwas wie: ‘Wie kann man nur?‘ Dann rief ihr Mann an und sie sagte ihm am Telefon, sie müsse nur noch eben die Rouladen vom Fleischer abholen. Diese Situation war dann meine Inspiration für das Bild, in dem Kinder um einen Fleischbaum tanzen.