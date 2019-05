Der Text bleibt banal, (Now, shine like city lights/ Torches in the sky/ Don't you try to hide it/ Sister) bis auf eine verstörende Passage, in der Laurita einen Mordversuch an Carlotta besingt:

"Ich habe versucht, dich runterzudrücken. Aber Kleines, du hast einfach weitergeatmet."

Obwohl die Botschaft so gefällig ist, den feministischen Zeitgeist trifft und beide sogar singen können, funktioniert das Projekt öffentlich-rechtliche feministische Pop-Hymne nur mäßig. Niemand kennt die S!sters, niemand googelt sie (Abendzeitung), in Wettbüros werden Negativwetten abgeschlossen. (BZ)



Dass das Duo überhaupt im Finale steht, liegt an einer Spezialregel des ESC. Die fünf finanzstarken Länder Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien sind automatisch für das Finale qualifiziert, ebenso der Gastgeber. Alle anderen mussten ins Halbfinale.