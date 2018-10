Die Installation mit dem Titel "I am not a Toy" von Anna Maria Bieniek besteht aus drei großen, bunten Penissen, die auf abgerundeten Sockeln in verschiedene Richtungen wackeln können.

Kaum mehr als eine Stunde nach Ausstellungseröffnung im Erlanger Kunstpalais entfaltete sich dann das Drama: Als er sich den Erklärungstext durchlesen will, stolpert ein Mann über einen der Penisse, berichtet die Künstlerin. "Ich habe den Penis kaputt gemacht", habe der Mann danach entsetzt zu seinen Begleiterinnen gesagt.