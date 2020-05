So kann man Teds ständige Reizüberflutung nachfühlen und ihn darin ein wenig begleiten. "Das wäre in einem Roman zum Beispiel nicht möglich gewesen", meint Émilie Gleason und ergänzt: "Außerdem bin ich echt schlecht mit Worten." Eine bescheidene Selbsteinschätzung, wenn man bedenkt, dass "Trubel mit Ted" seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2018 in Frankreich und der Schweiz in öffentlich-rechtlichen Radiosendern besprochen wurde und auf dem größten Comicfestival Europas, dem Internationalen Comicfestival von Angoulême, sogar mit dem Preis für das beste Debüt ausgezeichnet wurde.



Eine Männerdomäne

Émilie Gleason verließ das Festival mit einem Pokal in Katzenform und dem leisen Gefühl, diesen auch aus Quotengründen bekommen zu haben. "Ich hatte beim Festival das Gefühl, der Liebling der Veranstalter zu sein, einfach, weil ich jung und weiblich bin. Das fehlt in der Comicszene", sagt sie geradeheraus. "Aber das ist toll, dass ich gerade in so einer Zeit loslege."