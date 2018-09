Oft stecken dahinter Filmstudierende, die ihr Können unter Beweis stellen und zukünftigen Auftraggebern Arbeitsproben vorweisen wollen. Sie konzipieren einen Werbespot, setzen ihn um, und verbreiten ihn in manchen Fällen sogar – ohne dafür jemals Geld von einem Unternehmen zu bekommen. Und manchmal sind diese Spots erfolgreicher als eine echte Werbung es jemals sein könnte.

Eugen Merher ist mit so einem Spec Spot schon einmal ein Erfolg gelungen. Der 27-Jährige studiert an der Filmakademie Baden-Württemberg und drehte einen Werbefilm für Adidas. Der Spot, in dem ein älterer Mann aus einem Pflegeheim davonläuft, rührte Menschen weltweit und schaffte es so auf mehr als 14 Millionen Plays auf Youtube.