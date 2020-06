Am Dienstag trendete der Hashtag "blackouttuesday" auf Instagram. Durch schwarze Quadrate in ihrem Feed wollten Nutzerinnen und Nutzer gemeinsam ein Statement gegen Rassismus setzen. An der Aktion gab es aber auch Kritik: Ein einzelnes Bild in den Sozialen Medien reiche nicht aus, wenn das die einzige Form des Engagements bleibt. (bento)

Wenn man sich wirklich solidarisch zeigen möchte, ist es wichtig, Interesse zu zeigen und sich zu informieren, zuzuhören und aufzupassen, was People of Color berichten.