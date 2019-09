Weltuntergangsszenario in Miami: Der Atlantik hat sich 500 Kilometer zurĂĽckgezogen. Dort, wo mal Wasser war, ist jetzt nur noch WĂĽste. Dank fehlender Existenzgrundlage und einer beunruhigend groĂźen Anzahl an offenen Fragen zum Alltag, kommt es zu massenhafter Realitätsverweigerung. Die Protagonistinnen in Guses Roman zieht es in die "virtuelle Realität" und sie versinken in ihren Computerspielen.Â

4. 🛒"Miroloi" von Karen Köhler