Der autobiographisch inspirierte Roman von Lisa Halliday wurde bereits 2017 als Gewinner des Whiting Awards in den Himmel gelobt und ist nun endlich auch auf Deutsch erschienen.

Die im Titel genannte "Asymmetrie" zeigt sich in den vielfältigen Kontrasten und der Vermischung zwischen Fiktion und Realität, die in dem in drei Teile gegliedertem Text gezeigt werden. Im ersten Teil – "Verrücktheit" – beginnt die 25-jährige Lektoratsassistentin Alice eine Affäre mit dem mehr als doppelt so altem, jüdischem Schriftsteller Ezra Blazer. Spürbar ziehen sich die Machtverhältnisse zwischen dem gefeiertem Literatur-Superstar und der noch unbekannten, angehenden Schriftstellerin durch deren Beziehung zueinander.

In "Wahnsinn", dem zweiten Teil der Trilogie, geht es um Amar. Der muslimische Amerikaner wird im Jahr 2008 aufgrund seiner irakischen Herkunft bei einer Reise in Heathrow festgehalten und einer langwierigen Untersuchung unterzogen. Aus dem ersten Teil lässt sich schließen, dass es sich bei der Autorin der Ich-Erzählung um Lektorin Alice handeln könnte.

Im dritten und letzten Teil kommt dann wieder Ezra Blazer zu Wort – als Studio-Gast der Radioshow "Desert Island Discs", eine real existierende Sendung auf BBC4. Er erzählt über seine Beziehungen mit Frauen, die Mischung von Wahrheit und Fiktion in der Schriftstellerei sowie den Umgang mit Kritik – was wiederum alles Bezug auf die ersten zwei Teile der Erzählung nimmt. Ein intelligent aufgebauter Roman, der seine Rezeption vorwegnimmt und selbst analysiert – eine faszinierende Lektüre.

Viel Spaß beim Lesen!