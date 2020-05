Das solltest du lesen, wenn… du Fantasy magst, aber von den immergleichen Zwerge-Ritter-Drachen-Epen genug hast. Die Handlung mag zu Beginn noch an die Gefährten aus "Herr der Ringe" erinnern, doch wird bald so verworren und fies wie "Game of Thrones".

Das alles findet aber in einem erfrischend anderen Setting statt. Autor Marlon James kommt selbst aus Jamaika, verfrachtet seine Handlung aber in ein fiebriges, vergangenes Afrika: Es gibt hier keine edlen, weißen Ritter, die gegen Drachen kämpfen, sondern schwarze Stammeskrieger, die es mit Zogbanu-Trollen, bösartigen Gommiden oder Mawana-Hexen aufnehmen. Für westliche Leser mögen Namen wie "Uwomowomowomowo-Tal" anfangs verwirrend sein, aber wer dranbleibt, wird endlich über das schale Ende von "Game of Thrones" weggetröstet.