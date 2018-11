Wer um schwere und moralisierende Bücher über Rassismus einen Bogen machen will, aber nicht um das Thema an sich, für den ist "Lovecraft Country" genau das Richtige. Zwei schwarze Familien in den USA der 1960er werden in übernatürliche Ereignisse verwickelt. Die Kapitel ähneln Kurzgeschichten, erst am Ende führt alles zusammen. Das liest sich stellenweise genauso absurd, wie es klingt.

Matt Ruff, der in den USA für abgedrehte Geschichten bekannt ist, hat sich für "Lovecraft Country" am Horrorpapst H. P. Lovecraft orientiert. In dessen Werken ging es um Hexer, Monster, Okkultes. Bei Ruff nun auch um Rassismus – denn der wahre Horror ist nicht, was die Familien mit dem Übernatürlichen erleben, sondern unter den Weißen.

"Lovecraft Country" ist schon älter, aber 2018 erstmals auf Deutsch erschienen. Bald wird es dazu auch eine HBO-Serie vom "Get Out"-Regisseur geben.

