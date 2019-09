Was bedeuten all diese Fetzen aus der Welt der Nachrichten, aus den persönlichen Erlebnissen von Menschen, aus Hollywood? Was ist wichtig, wo dazwischen stehen wir? Keine Ahnung.



Wir haben den Überblick verloren, sagt Silvio Severino, Fotograf aus Brasilien, der aktuell in Brüssel lebt. "Die Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie sie klarkommen sollen, was sie zuerst aufnehmen sollen", sagt er. "Dadurch wird aus allem, was existiert, etwas Banales." Ein großer, glitzriger, mülliger, zigfach verhedderter Knoten.



Alles auf einmal. Silvio Severinos Collagen zeigen, wie das enden könnte – die Fotostrecke: