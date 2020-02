Iweins nahm 300 Porträts auf, die meisten in ihrem damaligen Wohnort Amsterdam, einige auch in ihrer Heimatstadt Brüssel. Fremde Menschen, spontan auf der Straße fotografiert – das war der Plan, damals im Jahr 2009. Doch bald stellte Iweins fest, dass ihr das nicht reichte: "Ich wollte nicht nur ein Bild von der Person machen, ich wollte in ihre Intimsphäre eindringen."

Sie nahm noch einmal Kontakt zu 30 Männern und Frauen auf und und überzeugte sie, bei ihrem neuen Projekt mitzumachen: Au coin de ma rue, an der Ecke meiner Straße. In den folgenden vier Jahren traf Iweins die inzwischen nicht mehr ganz so Fremden wieder. Jedes Jahr entwickelte sie eine neue Idee, um ihnen Schritt für Schritt näherzukommen.