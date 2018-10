Immer wieder kritisierte Banksy in seinen Werken auch die Kunstszene an sich. So zum Beispiel in seinem Film "Exit Through the Gift Shop", in dem er zeigte, dass man auch mit drittklassiger Kunst ganz leicht als erstklassiger Künstler durchgehen kann.

Mit seinem neuesten Werk ist Banksy nun wieder ein schmerzhafter Seitenhieb auf die Kunstwelt gelungen.

Bei einer Versteigerung im renommierten Auktionshaus Sotheby’s in London am Freitagabend wurde ein Druck eines seiner bekanntesten Werke, einem kleinen Mädchen mit einem roten Herzballon, für 1,2 Millionen Euro versteigert.

Denn direkt nachdem der letzte Hammerschlag gefallen war, begann das Werk, durch einen im Bilderrahmen eingebauten Schredderer zu laufen. Vom 1,2 Millionen Euro teuren Bild blieben nur noch Schnipsel. (BBC)