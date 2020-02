"Der Erfolg ist nur ein Lächeln entfernt", sagt Andy Kassier. Schnauzer, strahlendes Lächeln, Playboybrille: So zeigt sich der selbsternannte Mister Success auf Fotos.

Andy zeigt das Leben der High Society. Seit drei Jahren bildet der 26-Jährige sich mit vermeintlichen Statussymbolen ab: teure Autos, Villen, Tennisplätze und ferne Orte. Andy, der ursprünglich aus dem Ruhrgebiet kommt, führt ein ausschweifendes Leben voller Luxus. Zumindest sieht es im Internet danach aus: Andy shoppt so sauber, dass man sich in seinen Selfies spiegeln kann. Der Fotograf weiß nicht nur, wie das perfekte Selfie-Licht aussieht, sondern auch wie man den Lifestyle der Reichen und Schönen imitiert. Oder ist er wirklich so wohlhabend, wie er auf seinen Bildern aussieht?

Wir haben Andy Kassier in Berlin getroffen, wo er gerade Station macht, und uns über das schöne Leben und dem Schlüssel zum Erfolg unterhalten.

Fotos: So sieht das Luxus-Leben von Andy Kassier aus