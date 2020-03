Sucht man nach Anfang bis Mitte Zwanzigjährigen, arbeiten diese am Empfang, als Assistenz oder an der Garderobe. Auch das gehört zum Art-Business dazu: Der Einstieg ist hart, mit Überstunden verbunden und meist schlecht bis gar nicht bezahlt. Dafür kommt man in den Genuss von schneeweißen Wänden in sterilen Räumen.

Wir haben mit sieben Menschen aus Malerei, Kuration, Kunstversicherung und Assistenz gesprochen und sie gefragt, was sie so fasziniert, am Art-Business.

Zsanett Papp, 33, Galeristin bei Polychrome Art