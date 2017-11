Schaffst du diesen Physik-Test für Siebtklässler?

Streaming

Jetzt reden sie wieder nur noch im Podcast: Nach der zweiten Staffel "Schulz und Böhmermann" ist Schluss mit der Sendung.

ZDFneo, das "Schulz und Böhmermann" zeigt, hat bekanntgegeben, dass die Sendung nicht fortgesetzt wird. Am kommenden Sonntag wird die letzte Folge laufen. Im Fernsehen scheinen die beiden zusammen also nicht so gut zu funktionieren: Grund für das Ende sind offenbar schwache Quoten. Auch die zweite Staffel von "Schulz und Böhmermann" habe "nicht die erhoffte Zuschauerresonanz" erfahren, so ZDFneo gegenüber DWDL. (DWDL)