Schaffst du diesen Englisch-Test für Siebtklässler?

Englisch gehört schon lange in unseren Alltag. Orte und Sehenswürdigkeiten sind auf Englisch ausgeschildert, einige Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel werden auf Englisch angesagt und auch unsere amerikanischen oder britischen Lieblingsserien schauen wir uns gerne in der Originalsprache an. In vielen Start-ups findet die Arbeit heute komplett auf Englisch statt, weil die Belegschaft aus aller Welt kommt.