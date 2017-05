Rolf Zuckowski wird 70: So sehen die Kinder aus den Songs heute aus

Weiter geht's mit Anuschka Zuckowski.

Heute ist Anuschka 45 Jahre alt, Mutter von vier Kindern (die allerdings nicht mit Opa Lieder aufnehmen), lebt in Hamburg-Blankenese und betreibt ein kleines Pilates-Studio. So sieht sie heute aus:

So sah Anuschka damals aus:

Sie war dabei weil...

... sie seine Tochter ist. Nicht alle Zuckowski-Kinder wollten mit ihrem Papa singen, aber Anuschka hatte daran schon immer viel Spaß. Und mit ihr fing die Idee ihres Vaters, Kinderlieder zu singen, auch an: "Er hat mit mir schon gesungen als ich zwei Jahre alt war und nach und nach hat er sich immer mehr eigene Lieder ausgedacht", erzählt sie. Es folgten kleine, private Auftritte in ihrem Kindergarten und später dann die großen Bühnen.

So lange war sie dabei...

Die erste Platte, bei der sie mitsang, war die Schulweg-Hitparade im Jahr 1979 Und richtig aufgehört hat sie nie. Anuschka hat bis auf einige Jahre Auszeit immer mit ihrem Vater an seinen Alben gearbeitet. "Ich blicke supergern auf die gemeinsame Arbeit zurück und weiß es zu schätzen, dass ich schon als Kind so viel am Beruf meines Vaters teilhaben konnte."

Haben sich die anderen Kinder darüber lustig gemacht?

"In der Pubertät war es schrecklich. Da haben mir Leute auf dem Schulhof zugerufen: 'Anuschka, mach mir auch mal ein Bananenbrot!'" Danach hat sie sich eine Weile komplett aus der Arbeit mit ihrem Vater zurückgezogen.

Wie ist Rolf Zuckowski so als Vater?

"Ich fand ihn immer sehr witzig und kreativ", sagt sie. Er sei zwar nicht der klassische Papa gewesen, der jeden Nachmittag von der Arbeit nach Hause kam, aber dafür habe er die gemeinsame Zeit immer sehr intensiv genutzt. Das Familienleben sei harmonisch und lustig gewesen. Und "er war auf seine Art auch ein 'strenger' Vater: Er hat starke Wertvorstellungen und hat uns immer vermittelt, was richtig ist im Leben", sagt sie.

Lieblings-Zuckowski-Lied?

"Ich mag am liebsten die ernsteren Weihnachtslieder, wie 'Der Himmel so nah' oder 'Mitten in der Nacht', weil die unser Familienleben stark begleiten. Und auch die Schlaflieder, die ich meinen Kindern vorgesungen habe." Ihre Favoriten dabei: "Sieh nur die Sterne", "Dein kleines Leben" und "Lichter in der Dunkelheit".

Ein Lied, das Anuschka übrigens nicht so gern mag, ist der Bananenbrot-Song. Auch weil sie bei Fernsehauftritten immer Brote fürs Publikum schmieren musste. Die Videos aus der Zeit sind herrlich – seht selbst: