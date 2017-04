Wie gut erinnerst du dich an die Lieder von Rolf Zuckowski?

Retro

The-, lieber The-e-e-eo, mach mir ein Bananenbrot.

Mit ihm haben wir die Jahreszeiten gelernt, beim Keksebacken gesungen und zu den Verkehrsregeln getanzt: Rolf Zuckowski hat für viele Menschen in Deutschland den Soundtrack ihrer Kindheit geschrieben. Wer in den Achtziger- und Neunzigerjahren noch klein war - oder schon Kinder hatte - kam um seine Songs so gut wie nicht herum.

Seit einigen Jahren ist Rolf Zuckowski eigentlich im Ruhestand. Doch offenbar kann er einfach nicht ohne die Musik. Deshalb bringt er nun, kurz vor seinem 70. Geburtstag, ein neues Album heraus. Mit dem Album "Rolfs Neue Vogelhochzeit" geht er ab Mai auf Tour. Thema: 40 Jahre Rolf-Musik.