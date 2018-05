Hier erzählen fünf Menschen von ihrer Cybergoth-, Punk-, Reggae-, Sprayer- oder Emo-Zeit . Wie sind sie in die jeweilige Szene hineingekommen? Was haben sie erlebt? Warum sind sie ausgestiegen? Und was ist ihnen aus der Zeit geblieben?

Christine, 30, war mal Cybergoth Wischen, um Christines Verwandlung zu sehen.

Mit 17 ging ich als Au-Pair nach Amerika und war dort zum ersten Mal auf einer Cybergoth-Party. Ich fand es toll. Als ich zurück nach Deutschland kam, wollte ich hier unbedingt auch so rumlaufen.



Cybergoths stehen der Grufti-Szene nahe, ziehen sich aber viel farbenfroher an. Das passte zu mir: Ich war schon immer ein glücklicher Mensch und wollte meine Freude nach außen tragen.

Meine Freunde und ich bastelten stundenlang an unseren Haarteilen, filzten Wolle und bogen Drähte, um sie uns wie Perücken auf den Kopf zu stecken. Im einzigen Rockclub in unserem Dorf trugen wir Lack, Leder und Latex. Die anderen aus der Szene nannten uns Glühwürmchen, weil wir so geleuchtet haben.



Meine Mutter dachte, das Ganze sei nur eine Phase. Irgendwann hat sie aber akzeptiert, dass ich einfach ein bisschen verrückt bin. Doch natürlich haben das in dem kleinen Dorf nicht alle so locker gesehen. Ich wurde ständig angegafft, habe mir viele Sprüche anhören müssen, mich manchmal sogar bedroht gefühlt. Genau das hat mich stark gemacht: Ich lernte, mich zu verteidigen. Eines Nachts, als ich allein nach Hause lief, wurde mir einmal "Freak" hinterhergeschrien. Da war ich froh, dass ich meine Schuhe mit den 20-Zentimeter-Absätzen anhatte, mit denen ich notfalls hätte zutreten können.

Inzwischen lebe ich in Berlin und habe meinen Stil zu verändert: Ich fand es anstrengend, immer das ganze Outfit anzuziehen und auf den Absätzen herumzulaufen oder sogar zu tanzen. Ich habe angefangen, mich eher in der Fetisch-Szene zu bewegen. Heute ziehe ich immer noch gern Latex und Lack an, bin aber auf anderen Partys unterwegs als früher.

Kristof, 28, war mal Punk

"Hey, ich such' einen Schlafplatz in Berlin." Das hatte irgendein Punker auf der Webseite meiner Lieblings-Punkrock-Band ZSK gepostet. Ich war damals 16, es waren gerade Ferien und mir war langweilig. Ich hatte bis dahin nur wenig mit Punks zu tun, war aber neugierig auf die Szene.



Es reizte mich, dass sich Punks niemandem unterordnen – weder einem Chef, noch einem Lehrer. Also schrieb ich: "Klar, komm her." Ein paar Tage später stand Ole vor unserer Haustür. Meine Mutter, bei der ich damals wohnte, war überhaupt nicht begeistert, dass ich einfach jemanden zu uns eingeladen hatte. Nicht, weil er zur Punk-Szene gehörte, sie hatte früher selbst viel mit der Szene zu tun. Sondern weil es ein Unbekannter war, den ich da anschleppte. Aber Ole war schon auf dem Weg zu uns und sie fand es falsch, ihm abzusagen.

Ole nahm mich mit zu den Szene-Treffs. Wir tranken in den dreckigsten Kneipen, kickerten, gingen auf Demos, schnitten uns gegenseitig Iros und färbten uns die Haare. Wenn wir unser Taschengeld ausgegeben hatten, gingen wir schnorren. Wir wollten uns von Leuten abgrenzen, denen Geld und Hierarchien wichtig waren.