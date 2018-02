Ich werde nie wieder Musik so lieben wie die, die ich mit 14 gehört habe

Ich liege auf dem Bett, starre an die Decke. Alles tut weh, aber von innen. Ich bin 14 und habe das erste Mal in meinem Leben Liebeskummer. Mit dabei: Tom DeLonge von Blink-182. "Come on let me hold you, touch you, feel you", singt er in mein Ohr, und ist in diesem Moment der einzige, der mich wirklich versteht.

"Always", der Song von Blink-182, und das dazugehörige Album erschienen im Jahr 2003. Damals war ich 12. Und trotzdem gibt es bis heute kaum eine andere Musik, die mich so berührt wie diese.

Pop-Punk war die Musik meiner Jugend. Seitdem hat sich mein Musikgeschmack weiterentwickelt, ich mag ruhigere Töne, komplexere Kompositionen, poetischere Texte. Die Musik, die ich im Alltag höre, hat mit dem trotzigen Geschrabbel von Blink und anderen nicht mehr viel zu tun. Und trotzdem bewegt mich kein einziges Lied von "The War on Drugs" so sehr wie "Always".