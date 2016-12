Wie gut kennst du dich mit "Michel aus Lönneberga" wirklich aus?

Retro

Miiiiiiiicheeeeel!

Das Buch von Astrid Lindgren stand jahrelang auf dem Regal in deinem Kinderzimmer? An Weihnachten guckst du dir nichts lieber an als den Unfug des Jungen mit den hellblonden Haaren und dem braunen Hut? Und manchmal würdest du dich auch gern in einen Schuppen zurückziehen und den ganzen Tag Holzfiguren schnitzen?

Dann sollte dieses Quiz für dich ganz einfach sein.

Wie groß ist dein Michel-Expertenwissen?