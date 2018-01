Könntest du mittendrin bei Malcolm und seiner Familie leben?

Gerechtigkeit

30 Jahre lang war sie Journalistin bei der britischen Rundfunkanstalt BBC, nun hat sie offenbar genug: Die China-Korrespondentin Carrie Gracie hat ihren attraktiven Job in Peking gekündigt, weil sie deutlich weniger verdiene als ihre männlichen Kollegen. Der öffentlich-rechtliche Sender habe es versäumt, die Lücke bei der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen zu schließen, kritisiert die 55-Jährige.

"Genug ist genug", schreibt Gracie in einem offenen Brief. Vor einer Woche habe sie ihren Posten als Korrespondentin in China aufgegeben. Sie wolle nun auf ihren alten Posten in London zurückkehren. "Dort erwarte ich, gleich bezahlt zu werden", schreibt Gracie. Sie betont, dass es ihr nicht darum gehe, mehr Geld zu bekommen. Sie fordert gleiche Bezahlung.