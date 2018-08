Es ist ja nicht immer leicht, zu definieren, was deutsche Kultur ist – aber die Märchen der Gebrüder Grimm gehören zweifelsohne dazu. Viele von uns kennen sie von Kindheit an. Da sollte man meinen, wir wissen, wie sie ausgehen. Aber wer kann sich wirklich daran erinnern? Erinnerst du dich an die Disney-Versionen – oder an das Original?