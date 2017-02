Das ist echt schon 15 Jahre her?! Dieses Quiz zeigt dir, wie alt du wirklich bist!

Kein Wunder also, dass es sich anfühlt, als wäre Uli Hoeneß erst vergangenes Jahr der Prozess gemacht worden (dabei ging er schon vor knapp drei Jahren ins Gefängnis) und als hätten wir noch vor fünf Jahren "Date My Mom" auf MTV geschaut (dabei ist das schon über zehn Jahre her). Es wird Zeit, sich diesem Irrtum zu stellen.

Dieses Quiz führt dir knallhart vor Augen, wie schnell die Zeit tatsächlich verstreicht.