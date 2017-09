Wie gut kennst du dich mit klassischen Kinderbüchern aus?

Kinderbücher erinnern an eine schöne Zeit: Daran, wie man in eine große Decke eingewickelt, auf dem Sofa liegt und sich vorlesen lässt. In den Büchern ging es um sprechende Tiere oder Räuber, um Freundschaft, Familie und Abenteuer. Damals war es egal, ob man die Geschichten schon zwanzig Mal gehört hatte. Jedes Mal war das Buch genauso spannend, wie beim ersten Mal.

Was weißt du heute, viele Jahre später, noch über die Bücher von früher? Hier kannst du dein Wissen testen:

Wie gut erinnerst du dich noch an klassische Kinderbücher?