Ich habe keinen Disney-Film gesehen. Das sollte kein Problem sein – fühlt sich aber so an

Die Antwort muss also woanders liegen.

Ich habe nichts gegen Unterhaltung – auch nicht gegen Zeichentrick. Vor ein paar Jahren habe ich am Neujahrsmorgen mit Freunden "Die Schöne und das Biest" im Fernsehen gesehen. Aber diese Erfahrung hat mich weder traumatisiert noch verzaubert . Es war eben: ein Kinderfilm.

Der Milchreis mit Kirschen, den man sich nach einem stressigen Tag abends macht. Die Benjamin Blümchen-Kassette zum Einschlafen. Oder eben der Disney-Film, den man sich an einem verkaterten Sonntag im Bett anschaut.

Zum anderen sind Gemeinsamkeiten ein Weg, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Das gilt auch für gemeinsame Erinnerungen – selbst wenn sie nicht zusammen erlebt wurden.

Als um 1990 in Deutschland geborene Menschen haben wir einen gewissen Pool an gemeinsamen Erinnerungen: Wir haben die Wiedervereinigung nicht wirklich miterlebt, dafür aber den 11. September, wir haben eine Währungsumstellung hinter uns und mindestens eine Rechtschreibreform. All diese Erlebnisse schaffen eine gemeinsame Basis, auf der wir uns unterhalten können – und die dafür sorgt, dass ich mit einem 27-Jährigen aus Berlin schneller ins Gespräch komme als mit einem 56-Jährigen aus Singapur.