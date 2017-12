Diese Bilder von 1900 zeigen, wie Deutsche sich das Jahr 2000 vorstellten

Die Welt um 1900 muss atemberaubend gewesen sein: In der Expo in Paris wurde der Eiffelturm vorgestellt, in vielen Städten gab es erstmals elektrisches Licht aus Glühbirnen und mehr und mehr Autos knatterten über das Kopfsteinpflaster. Und die Bücher von Jules Verne gaben den Sound der Zukunft vor – mit Raketen, die auf den Mond fliegen und Unterseebooten, die die Tiefen der Meere erforschen.

Auch die deutsche Schokoladenfirma "Hildebrand" hat auf Zukunft gesetzt – und in ihren Tafeln um 1900 eine Serie mit bunten Zukunftsbildchen veröffentlicht. Darauf zu sehen: Ideen, wie die Welt im Jahr 2000 aussieht. Elf verschiedene Motive gab es, das Blog Paleofuture hat sie wiederentdeckt.

Mit dabei sind rollende Häuser und Eisenbahnschiffe. Aber: Die meisten der Zukunftsvisionen aus der Schokoladentafel sind erstaunlich genau.