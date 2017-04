Diddl ist zurück: So hat sich die Maus verändert

Wie sieht der Diddl jetzt aus?

Nicht mehr so platt wie früher. Damals zeichnete Erfinder Thomas Goletz Diddl und Diddlina zweidimensional – heute kommen die beiden in 3D daher. Und sie fahren jetzt Wakeboard, surfen oder halten ein Handy in der Hand. Ganz schön hip also, die Diddl-Maus.

Früher gab es sie übrigens in mehr als 26 Ländern zu kaufen gab – auch in den USA. Und: "Diddlina war immer viel beliebter", sagt Boder.

Heute lässt sie sich mit Diddl Popcorn schmecken – das sind die neuen Looks: