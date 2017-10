Drei Erwachsene erzählen, warum sie noch immer Kinderhörspiele hören

Fragt man im Freundeskreis herum, bekennen sich erstaunlich viele, wenn auch leicht verschämt, zu Benjamin & Co. Nur: Reden möchte darüber fast keiner, aus Angst, als albern zu gelten.

Du entspannst in der Badewanne zu Bibi Blocksberg? Lässt dich liebend gern von Benjamin Blümchen in den Schlaf tröten? Willkommen im Club! Ewige Kinder , die Hörspiele lieben, gibt es mehr, als man vielleicht annehmen würde. Denn die vertrauten Stimmen unserer Kindheitshelden rufen auch mit Mitte 20 noch Gefühle hevor – und sind im Zeitalter von Streamingdiensten auch überall verfügbar.

Zu Unrecht, wie wir finden. Denn die Gründe zum Hören sind fast so vielfältig wie die Geschichten selbst. Wir haben drei Menschen nach ihren gefragt.

Sarah, 29, Sozialpädagogin

Beim Gute-Nacht-Sagen fragte sie plötzlich verschämt: “Wäre es okay für dich, wenn ich Bibi und Tina anmache?” Und obwohl ich mit Pferdekram nichts anfangen kann, wurde es total schön. Wir kuschelten uns unter die Decke und fühlten uns wieder wie Kinder.

Kay, 24, Mathematik-Student

In der Schule haftete mir manchmal der Ruf eines Strebers an. Kein Wunder also, dass ich mich mit Justus Jonas von den "Drei ???" identifizieren konnte. Als derjenige mit den schlechten Sport- und den guten Restnoten, der noch dazu eher introvertiert ist, war Justus als Mastermind ohne körperliche Fitness für mich natürlich eine naheliegende Wahl.



Heute bin ich da flexibler: Ich konzentriere mich mehr auf das Zusammenspiel der Figuren, schließlich harmonieren die Protagonisten hervorragend miteinander. Doch egal, aus welchem Blickwinkel: Meine Vorliebe zu den "Drei ???" ist immer konstant geblieben. Peinlich war sie mir nie, auch nicht in der Pubertät. Ich hatte kein Bedürfnis, zum Kreis der Coolen zu gehören, abgesehen davon hat es ja auch keiner mitbekommen.