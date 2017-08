Schafft den Numerus Clausus für das Medizinstudium ab!

Videos

Wer in Deutschland studieren will, kommt meistens um den Numerus Clausus nicht herum – mit am krassesten ist das bei Medizin der Fall. Zum letzten Wintersemester haben sich in Deutschland insgesamt rund 59.000 Menschen auf knapp 14.000 Medizinplätze beworben (Hochschulstart).

Jetzt wird der NC im Oktober ein Fall für das Bundesverfassungsgericht:

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen klagt gegen die NC-Regelung, weil es bezweifelt, dass es mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist.

