In der Zeit nach "Schrei" lebten die Kaulitz-Brüder in einem Haus im Hamburger Umland. Bill erinnert sich:

An den Wochenenden waren bei uns an den Wochenenden teilweise 50 Leute vor der Tür.

In ihrem Zuhause in L.A. haben Tom und Bill nun aber weitesgehend ihre Ruhe , genießen die Anonymität. Wo jeder berühmt ist, ist es keiner mehr so richtig.

Wie schwer es manchmal ist, anders zu sein

Bill Kaulitz ist jemand, der auffällt. Das ist in der Doku so, wenn er, weiß blondiert, mit hohen Schuhen und Kunstpelzmantel durch die Wüste spaziert. Das war 2005 so, als er mit Kajal und Stachelfrisur durch den Monsun musste. Und das war in seiner Kindheit so – als er, wie er in der Doku erzählt, von seinem Sportlehrer aufgefordert wurde, mit den Mädchen zu turnen, weil sein Sportoutfit zu exzentrisch war.

Nur eine Erfahrung von vielen, die Bill machte, beim Aufwachsen im ländlichen Sachsen-Anhalt, wo er und sein Bruder groß wurden.

Und sicher auch nur eine Geschichte von vielen, von Menschen, die nicht hineinpassen, die anders sind. Bill hatte den Mut, anders zu bleiben.