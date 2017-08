Warum "To the bone" ein falsches Bild von Magersucht zeigt – und wie es wirklich ist

1.

Du kannst auch mit krassem Untergewicht krass gut aussehen!

Hauptdarstellerin Lily Collins verkörpert in ihrer Rolle alles, was sich ein junges Mädchen zu sein wünscht. Sie ist mit einem Gesicht gesegnet, das auch die offensichtlich extrem strenge Fastenkur vor Drehbeginn nicht zu entstellen vermag. Selbst in Szenen, in denen sie als anorektische Ellen am Ende ihrer physischen und psychischen Kräfte ist, besticht ihr Äußeres durch elfenhafte Schönheit.

Das kommt nicht nur bei jungen Zuschauerinnen als Vorbildfunktion gut an: Kaum ist die zynische, unnahbar wirkende Antiheldin zur Tür der Essgestörten-WG hereinspaziert, verfällt Luke, der einzige männliche Patient der Gruppe, ihr mit Haut und Haar.