Der Weihnachtsfilm-Markt ist hart umkämpft: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" tritt gegen "Tatsächlich Liebe" an, "Der kleine Lord" gegen "Weihnachten bei Hoppenstedts".

Aber nirgendwo wird an Weihnachten so herzzerfleischend gekämpft wie in Los Angeles – wenn John McLane sich dort durch ein mit Terroristen verseuchtes Hochhaus ballert. Hier gibt es noch echte Gefühle – wenn auch weniger durch gebrochene Herzen als durch gebrochene Knochen.

Nicht umsonst kommt "Stirb Langsam" im Satire-Kanal "Honest Trailers" extrem gut weg.