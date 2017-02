"Split" ist der Psychothriller, den gerade alle sehen wollen. Warum eigentlich?

Streaming

If I needed you, would you come to me

Would come to me for to ease my pain?

Didier (Johan Heldenbergh) ist Banjospieler in einer Bluegrass-Band. Er lebt das Leben eines Cowboys mitten in der belgischen Provinz. Elise (Veerle Baetens) ist Tätowiererin. Die beiden verlieben sich ineinander und stürzen sich in eine romantische Liebesbeziehung – wenig später kommt ihre Tochter Maybelle auf die Welt.

Untermalt von Country-Klängen und auf einem alten Bauernhof scheint das Glück der jungen Familie ungebrochen. Doch dann erkrankt die mittlerweile sechsjährige Maybelle an Leukämie. Konfrontiert mit der unheilbaren Krankheit des eigenen Kindes stehen Didier und Elise plötzlich vor scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen.