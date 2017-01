Wir alle lügen – und deswegen gefällt uns die Betrüger-Serie "Sneaky Pete"

Damit wir den Betrug mehr als Kunstform denn als Verbrechen wahrnehmen, sind drei Zutaten vonnöten:

Erstens muss der Betrug kopflastig sein; weit entfernt von der Brutalität eines Mordes, einer Körperverletzung oder eines Raubs. Auch Marius Josipovic wendet niemals Gewalt an. „Bist du schon mal geschlagen worden?“, fragt er seine vermeintliche Cousine nachdem er sich weigert, ihr in einem Handgemenge beizustehen. "Es tut weh!" Sogar wenn er vor Verfolgern durch die Innenstadt flieht, ruft er den Passanten: "Aus dem Weg!" entgegen – als würde der kleinste Rempler ihn entehren. Zweitens ist herausragendes Talent gefragt. Im Fall von Marius Josipovic sind neben Intelligenz vor allem Empathie, Strategie und stahlharte Nerven entscheidend. Denn natürlich kann der Betrüger so viel planen, wie er will – Menschen sind keine willenlosen Schachfiguren und nicht jeder ihrer Züge lässt sich perfekt vorhersehen. Mehr als einmal muss Marius, hervorragend gespielt von Giovanni Ribisi, deswegen sein doppeldeutiges Lächeln aufsetzen: Eine nette Fassade für sein Gegenüber, die ihm Zeit schenkt, während dahinter alle Rädchen rattern. Drittens ist das Ziel des Betrugs entscheidend. Denn alles Talent hilft nicht – will der Betrüger ein Kinderheim oder einen Fonds für Obdachlose hochnehmen, bleibt er ein Schwein. Wie beim Gedächtnispalast macht erst die finale Absicht den Bösewicht oder den Ritter in strahlender Rüstung. Hat es "Sneaky Pete" auf das Geld der liebenswerten Farmer-Familie abgesehen – und ruiniert damit deren Existenz? Oder schafft er es, Obermacker Vince (Bryan Cranston) auch ohne deren Kapital zu entkommen?

Nichts an "Sneaky Pete" ist neu. Aber was macht es schon, wenn man die Turns und Tricks schon aus Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen", "Catch me if you can" oder "American Hustle" kennt? So ein Betrüger bleibt ein Star, seine Arbeit faszinierend. Da die Charaktere noch dazu liebevoll in die Tiefe gehen und die Darsteller (Margo Martindale!) hervorragend sind: Lasst das Spiel beginnen!