Fortschrittlich? Von wegen. So rückständig war "Sex and the City"

Als "Sex and the City" vor fast 20 Jahren zum ersten Mal lief, schlug es weltweit ein: Die Serie zeigte vier starke, unabhängige und beruflich sehr erfolgreiche New Yorker Frauen. Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha suchten sich die Männer und die Welt aus, wie sie ihnen gefielen.

Damals war "Sex and the City" DIE Frauenpower-Serie und galt als extrem fortschrittlich. Endlich waren Frauen die neuen Bachelors! Single zu sein in den Dreißigern war nicht mehr stigmatisiert-bemitleidenswert, sondern glitzernd, schick und hoffnungsvoll.

Ein Leben voller Abenteuer, Partys und rasend attraktiver Bradley Coopers wartete auf die Mittdreißiger, statt der zuvor in Filmen und Serien öfter portraitierten Abschiebung aufs Ehefrauen-Abstellgleis, von wo aus man nur zusehen darf, wie der Ehemann die 20-jährige Sekretärin vögelt.