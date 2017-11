Diese Serien werden ab Staffel 2 immer besser

Beste Dramaserie: "The Handmaid's Tale" Beste Dramaserie: "The Handmaid's Tale"

Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie: Elisabeth Moss für "The Handmaid's Tale"

Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie: Sterling K. Brown für "This Is Us"

Beste Comedyserie: "Veep"

Beste Schauspielerin einer Comedyserie: Julia Louis-Dreyfus für "Veep"

Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie: Donald Glover für "Atlanta"

Beste Mini-Serie: "Big Little Lies"

Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie: Nicole Kidman für "Big Little Lies"

Bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie: Riz Ahmed für "The Night Of"