Das sind (bislang) die acht besten neuen Serien 2017

Inzwischen laufen so viele tolle Serien, dass es unmöglich ist, alles zu sehen, was sehenswert wäre. Aber es gibt ein Handvoll Serien, die einfach auf deine Watchlist gehören.

Es war bislang ein gutes Jahr für Serienjunkies : Neben altbekannten Must-Sees wie "Game of Thrones" oder "House of Cards" gingen auch zahlreiche neue Produktionen an den Start, die mit den großen erstaunlich gut mithalten können .

Wo läuft es: Die erste Staffel von "American Gods" umfasst 8 einstündige Episoden und ist in Deutschland bei Amazon zu sehen.

Für Fans von: Dr. Who, True Blood, Game of Thrones

Das komplexe Fantasy-Epos ist längst Kult, galt aber jahrelang als unverfilmbar . Die gelungene erste Staffel der Serie beweist nun das Gegenteil. "American Gods" punktet mit einem riesigen Cast . Eine ordentliche Prise pechschwarzer Humor tut ihr übrigens, um eine ganz eigene Serienwelt zu erschaffen, aus der der Zuschauer so schnell nicht wieder auftauchen mag.

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von Ex-Knacki Shadow Moon (Ricky Whittle), der zum Handlanger des geheimnisvollen Mr. Wednesday (Ian McShane) berufen wird und so in einen geheimen Krieg gerät , der die Grundfeste der Realität erschüttert. Außerdem mit dabei: Gillian Anderson als Göttin der Medien und Crispin Glover als Mr. World, der Gott der Globalisierung.

Für Fans von: Breaking Bad, Sneaky Pete, Better Call Saul

Wenn eine Serie als das nächste "Breaking Bad" gehyped wird ( Business Insider ), muss sie wirklich gut sein, um an dem Vergleich nicht zu scheitern. "Ozark" gelingt das Kunststück. Das rapide Erzähltempo zieht den Zuschauer von Anfang an in die Welt der Serie. Martys Lage wird mit jeder Folge verzweifelter , aber auch spannender, bis an Abschalten nicht mehr zu denken ist.

Alles nicht so einfach: Laura Linney und Jason Bateman in "Ozark" (Bild: Netflix)

Finanzberater Marty Byrde – ungewohnt ernsthaft: Jason Bateman – ist am Ende, als er erfährt, dass seine Frau Wendy ( Laura Linney ) ihn betrügt. Doch es kommt noch schlimmer: In der Firma, die Marty mit seinem Partner leitet, wird seit Jahren das Schwarzgeld von Drogenboss Del ( Esai Morales ) gewaschen – und der hat spitz gekriegt, dass er bestohlen wurde. Plötzlich steht nicht nur Martys Familie, sondern auch sein Leben auf dem Spiel.

Für Fans von: Desperate Housewives, The Slap, Pretty Little Liars

"Big Little Lies" beobachtet, kritisiert und überspitzt scharf , lässt den Charakteren dabei ihre Glaubwürdigkeit. Die vier Mütter sind keine Karikaturen, sondern echte Menschen – die man im Verlauf der Serie abwechselnd schütteln und in den Arm nehmen möchte. An ihren Schicksalen keinen Anteil zu nehmen ist nahezu unmöglich.

Dass auch die Reichen und Schönen so ihre Probleme haben, ist nichts Neues, doch so eindrücklich wie in dieser Romanadaption von Serienveteran David E. Kelley wurden sie selten in Szene gesetzt. Hier wird das Leben in der schicken Vorstadt seziert, ohne dabei gängige Klischees zu bedienen.

Es beginnt mit einem Konflikt zwischen Schulanfängern – aber schon die Pilotfolge von "Big Little Lies" verrät: Es endet mit einem Mord . Die Mini-Serie zeigt, wie die Freundschaft vier wohlhabender Vorstadtmütter – grandios besetzt mit Nicole Kidman , Reese Witherspoon , Shailene Woodley und Laura Dern – langsam zerfasert, während jede von ihnen im Stillen an ihren eigenen Nöten zu zerbrechen droht.

Big Little Lies

Natürlich hat "Legion" auch Action zu bieten – Dreh- und Angelpunkt der Serie bleibt aber David selbst. Für ihn geht es nicht um Gut oder Böse, sondern um die Suche nach der Wahrheit ; um das Geheimnis seiner Herkunft , und nicht zuletzt um seine geistige Gesundheit . So einen Superhelden hat es im Fernsehen noch nicht gegeben.

Marvels " X-Men" sind sogar Comic-Muffeln ein Begriff – die Mutanten mit den Superkräften legten 2000 den Grundstein für den Superhelden-Hype , der bis heute die Kinos dominiert. In dieser Welt spielt auch "Legion".

David ( Dan Stevens ) ist schizophren . Seit Jahren wird er von einer psychiatrischen Klinik an die nächste weitergereicht. Doch dann trifft er auf Syd ( Rachel Keller ). Die glaubt, dass die Stimmen in seinem Kopf real sind – sie hält David für einen mächtigen Mutanten .

Eigentlich will Ali aus dem zwielichtigem Familiengeschäft aussteigen und ein bürgerliches Leben beginnen – doch als sein Schwager Latif (Wasiem Taha, besser bekannt als Rapper Massiv ) festgenommen, ist es plötzlich an Ali, die Führung über die Familie zu übernehmen.

Ali (Kida Kodr Ramadan) gehört zu einem arabischen Familien-Clan , der vier Straßenblocks in Berlin-Neukölln kontrolliert. Das Familiengeschäft: Drogen, Schutzgeld, Erpressung .

Für Fans von: Orange Is The New Black, Girls, Girlboss

Dass die "Gorgeous Ladies of Wrestling" es in dem von Männern dominierten Sport nicht leicht haben werden, ist von Anfang an klar. Und gerade deswegen gönnt man es ihnen so sehr.

Im Jahr 1985 führt ein Vorsprechen die arbeitslose Schauspielerin Ruth ( Alison Brie ) in eine alte Boxhalle. Hier handelt es sich um ein Casting der etwas anderen Art, denn Veranstalter Sam ( Marc Maron ) dreht weder einen Film noch eine Serie – er will eine Wrestling-Liga für Frauen auf die Beine stellen.

Dear White People

Bereits 2014 wurde Justin Simiens Film "Dear White People" auf dem Sundance Film Festival ausgezeichnet. 2017 ging die Geschichte um eine ethnisch diverse Gruppe von Studenten, die am elitären Winchester-College in den USA mit Alltagsrassismus konfrontiert werden, bei Netflix in Serie. Rassismus war und ist ein heiß diskutiertes Thema dieses Jahr. Kein Wunder, dass die satirischen Comedy-Serie des aufstrebenden Filmemachers Simien direkt einschlug. Die Serie analysiert Situationen mit gnadenlosem Blick und präsentiert seine Ergebnisse mit beißendem Humor.

Rassismus auf dem Campus (Bild: Netflix)

Auch wenn die Serie die Problematik in den USA behandelt – das kann manchmal unangenehm werden, macht es aber auch so gut wie unmöglich, die Augen vom Bildschirm zu lösen. Und sie zeigt, wie strukturell Rassismus in den USA verankert ist. Für Fans von: Black-ish, Insecure Wo läuft es: Die erste Staffel von "Dear White People" umfasst 10 ca. 30-minütige Folgen. Sie ist exklusiv bei Netflix zu sehen.

This is us

Als einer ihrer Drillinge bei der Geburt stirbt, entschließen sich Jack (Milo Ventimiglia) und Rebecca Pearson (Mandy Moore) einen elternlosen Jungen zu adoptieren, der zufällig am gleichen Tag geboren wurde. Dieser Junge ist der afroamerikanische Randall (Sterling K. Brown), der von nun an mit seinen neuen Geschwistern Kate (Chrissy Metz) und Kevin (Justin Hartley) als Sohn der Pearsons aufwächst. Mit viel Ruhe und einem Blick fürs Detail erzählt "This is Us" die emotionale Geschichte einer ungewöhnlichen Familie. Dabei springt die Handlung ständig zwischen der Kindheit der Geschwister und ihrem Leben als Erwachsene hin und her.