Das sind die besten Comedy-Serien, die dieses Jahr gestartet sind

White Famous

Der schwarze Comedian Floyd ("Saturday Night Live"-Veteran Jay Pharoah) steht kurz vor dem großen Durchbruch. Oder, wie er sagen würde: Er ist dabei, berühmt zu werden wie ein Weißer. Auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum wartet allerdings noch so manches Hindernis auf den jungen Komiker – nicht alle erkennen sein Potenzial oder gönnen ihm den Erfolg.

Die bissige Hollywood-Satire "White Famous" basiert auf dem Leben von Serien-Schöpfer Jamie Foxx und spricht offen über die Probleme schwarzer Künstler in der Entertainment-Industrie. Schon in der ersten Folge von "White Famous" wird Floyd vor die Wahl gestellt, wie weit er sich verkaufen will, um den erhofften Erfolg zu erlangen. Hauptdarsteller Jay Pharoah beweist, dass er weit mehr auf dem Kasten hat als launige Imitationen – sein Floyd ist zwar witzig aber mindestens ebenso authentisch. So bleibt dem Zuschauer hier das ein oder andere Lachen auch mal im Hals stecken – und das ist gut so.

Für Fans von: "Dear White People", "Black-ish", "Atlanta"

Wo läuft es: Die erste Staffel "White Famous" zählt 7 Folgen zu je 30 Minuten. In Deutschland ist die Serie bei Sky im Programm.