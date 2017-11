Diese deutschen Serien solltest du jetzt sehen

Familie Braun

Für Fans von: "Dear White People", "Black-Ish", "The Man in the High Castle"

Thomas (Edin Hasanovic) und sein Mitbewohner Kai (Vincent Krüger) sind überzeugte Neonazis . In ihrer Berliner Plattenbau-WG ist immer noch 1933 – das ändert sich jedoch schlagartig, als plötzlich das dunkelhäutige Mädchen Laura (Nomie Laine Tucker) vor der Tür steht. Die ist das Ergebnis eines One Night Stands von Thomas. Und ausgerechnet der Neonazi soll sich um die Kleine kümmern, denn ihre Mutter soll abgeschoben werden.

Verbrechen/Schuld

Weinberg

Ein Mann (Friedrich Mücke) erwacht auf einem Weinberg – ohne Erinnerung daran, wer er ist oder was er dort zu suchen hat. Ganz in der Nähe in den Reben: Die Leiche einer schönen jungen Frau (Sinha Melina Gierke). Auf der Suche nach Hilfe stößt der Gedächtnislose am Fuß des Weinbergs auf das Dörfchen Kaltenzell – und trifft dort auf eben die Frau, die er zuvor tot in den Reben hängen sah. Und von da an wird alles nur unheimlicher.

Für Idee und Konzeption wurde "Weinberg" 2016 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Die Mystery-Serie des Senders TNT ist ebenso düster wie geheimnisvoll und bleibt dabei immer in sich schlüssig. Sie beweist, dass Fantasy aus Deutschland funktionieren kann – und dass nicht nur amerikanische Kleinstädte zum Gruseln sind.

Für Fans von: "Stranger Things", "Twin Peaks", "Channel Zero"

Wo läuft es: Die erste Staffel "Weinberg" besteht aus 6 ca. einstündigen Folgen. Sie sind unter anderem auf Amazon und iTunes verfügbar.