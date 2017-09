Bist du der J.D. zu unserem Turk – das ultimative "Scrubs"-Quiz!

Streaming

"Sie glauben, mein Name sei Turk Turkleton?"

Scrubs ist magisch.

Für viele Jahrzehnte bestanden die meisten Comedy-Shows aus platten Dialogen, die am Ende durch ein eingespieltes Lachen andeuten, wo sich der Witz versteckt. Und dann kam "Scrubs".

In einer Folge passieren hier mehr verrückte Dinge als in allen Staffeln von "Big Bang Theory" zusammen, wenn auch meist nur in J.D.s Kopf. Und trotz der fantastischen Tagträume und skurrilen Charaktere schreckt die Serie nie vor ernsten Themen zurück: Der Tod ist für die Ärzte ein ständiger Begleiter. Und gerade dadurch wird die Comedy so ehrlich – weil sie im Kontrast steht, nicht im leeren Raum.