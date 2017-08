Wie gut erinnerst du dich an "Roseanne"?

Sara Gilbert spielte in der Serie die jüngere Tochter Darlene. Sara Gilbert spielte in der Serie die jüngere Tochter Darlene.

Später spielte sie Leslie Winkler in "The Big Bang Theory". So sieht sie heute aus.

Vater Dan wurde gespielt von John Goodman.

Goodman war seitdem in vielen Filmen zu sehen. Zuletzt hatte er eine Rolle in "Kong: Skull Island".

Laurie Metcalf war Jackie Harris – Roseannes Schwester.

Sie spielte ab 2007 ebenfalls ein paar Folgen in "The Big Bang Theory" mit.

Mit sieben Jahren spielte Michael Fishman das jüngste Familienmitglied DJ.

Danach hatte er einige kleine Rollen, heute arbeitet er auch als Comedian und setzt er sich für soziale Projekte ein.

So kennen wir Roseanne (gespielt von Roseanne Barr).

So sieht sie heute aus! So sieht sie heute aus!